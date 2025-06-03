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Как бокситы из Порту-Тромбетас стали стратегическим источником для Бразилии: секреты успеха компании MRN

2:56
Экономика

Обширные запасы бокситов в Порту-Тромбетас, расположенном в самом сердце Амазонии, представляют собой важную веху в горнодобывающей промышленности Бразилии.

Амазония
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University
Амазония

Оценки превышают миллиард тонн, и это богатство добывается компанией Mineração Rio do Norte (MRN), которая зарекомендовала себя как крупнейший производитель бокситов в Бразилии.

В 1960-х годах алюминиевая промышленность Бразилии искала новые источники сырья. Companhia de Alumínio, дочерняя компания канадской Alcan, начала разведочные работы в Амазонии по предложению геолога Йохана Арнольда Стааргаарда. 3 августа 1963 года было объявлено об обнаружении высококачественных бокситов в значительных количествах в Риу-Тромбетас.

Первоначальные разведочные работы столкнулись с логистическими и техническими проблемами, которые были преодолены с помощью аэрофотосъемки и ручного бурения скважин. Окончательное подтверждение коммерческих запасов произошло в 1967 году на плато Сарака под руководством геолога Игоря Мусастикошвили. Это открытие бокситов стало результатом стратегического видения и целенаправленных исследовательских усилий.

Запасы бокситов в Порту-Тромбетас, эксплуатируемые MRN, оцениваются в 1,635 миллиарда тонн, что составляет 84,2% от общего объема. Боксит добывается преимущественно для металлургической промышленности, со средним содержанием Al₂O₃ (оксида алюминия) около 50% и SiO₂ (диоксида кремния) около 4%. Основным минералом алюминия является гиббсит, что обеспечивает преимущества в процессе переработки Байера. Общее качество бокситов в Порту-Тромбетас считается хорошим, что поддерживает конкурентоспособность MRN.

MRN использует метод открытой разработки полосами, полностью механизированный и без использования взрывчатых веществ. К 2024 году производство достигло 12,8 млн тонн. 

Логистика связана с железнодорожным транспортом, внутренним до Порту-Тромбетас, где бокситы спускаются по реке на внутренний рынок (Alunorte) и на экспорт (Северная Америка, Европа, Азия).

MRN оказывает глубокое влияние на экономику западного региона. В 2024 году местные торговые операции превысили 700 миллионов долларов, и компания создала 6700 рабочих мест (как прямых, так и косвенных), причем 85% из прямых были заняты жителями штата Пара, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Бокси́т (фр. bauxite, по названию коммуны Ле-Бо (фр. Les Baux-de-Provence) в департаменте Буш-дю-Рон, Франция) — алюминиевая руда, состоящая из гидратов оксида алюминия, оксидов железа и кремния, сырьё для получения глинозёма и глинозёмосодержащих огнеупоров.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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