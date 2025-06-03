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Северный поток 2 покидает зону банкротства: открыт для восстановления инвесторами

2:44
Экономика

В соответствии с финансовым отчетом "Газпрома" за первый квартал, опубликованном по МСФО, кантональный суд города Цуг в Швейцарии 9 мая 2025 года утвердил соглашение о реструктуризации долгов компании "Норд Стрим 2 АГ" с целью улучшения ее финансового положения, сообщает EADaily.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

В связи с отсутствием апелляций в установленный швейцарским законодательством срок, решение суда вступило в законную силу, и действие моратория на банкротство "Норд Стрим 2 АГ" было прекращено.

Стоит отметить, что еще в мае 2022 года швейцарский суд ввел временную защиту от банкротства для оператора "Северного потока — 2", которая впоследствии неоднократно продлевалась. Последнее продление моратория, датированное январем 2025 года, предусматривало погашение задолженности перед многочисленными мелкими кредиторами, что, по данным ZentralPlus, было выполнено непосредственно перед заседанием суда. Несмотря на проблемы с банковскими счетами и платежами, вызванные санкциями, компания смогла произвести необходимые выплаты. Кредиторы, в числе которых австрийская OMV, немецкие Wintershell и Uniper, французская ENGIE и нидерландско-британская Shell, достигли соглашения с компанией.

По оценкам ZentralPlus, общий объем обязательств перед этими компаниями может превышать один миллиард франков. Ранее они предоставили "Северному потоку — 2" кредиты на строительство в размере до 4,75 миллиарда евро.

Представитель Transliq AG, временного управляющего "Северного потока — 2", заявлял о возможности возобновления работы газопровода в 2030 году со сроком службы 50 лет, при условии улучшения геополитической ситуации и сохранения высокого спроса на энергоресурсы в Западной Европе. По его словам, стоимость восстановления одной нитки газопровода оценивается в 633 миллиона евро, тогда как вторая нитка осталась неповрежденной.

В январе Датское энергетическое агентство разрешило Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденную нитку газопровода, установив заглушки, однако потребовало предоставить планы по дальнейшему использованию газопровода и согласовать суда для проведения работ с минобороны Дании. Позже в западных СМИ появилась информация о переговорах между США и Россией по проекту, а также о возможном участии американских компаний в качестве инвесторов.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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