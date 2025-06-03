Атомная энергетика возвращается в Европу: страны пересматривают свои программы

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские страны начали рассматривать атомную энергетику как один из способов избавиться от зависимости от импортируемого ископаемого топлива и волатильности цен.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС Темелин

После аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году интерес к ядерной энергетике несколько упал, и такие страны, как Германия и Швейцария, начали отказываться от нее. Италия тоже проголосовала за отказ от ядерной энергетики на референдуме в 1987 году после Чернобыля.

Однако, по прогнозам Международного энергетического агентства, мировое производство атомной энергии должно достичь рекорда в 2025 году. В прошлом году атомная и возобновляемая энергия составили 80% дополнительной электроэнергии, и вместе они составляют 40% от общего объема.

Великобритания планирует закрыть девять своих реакторов, но также строит новые, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Однако проект в Хинкли-Пойнт-Си столкнулся с увеличением затрат и задержками.

Франция с её 57 реакторами остается лидером в ядерной энергетике. Париж объявил о новой программе, которая включает строительство 6 или 14 новых реакторов, первая из которых ожидается в 2038 году. Франция также ведет "европейский ядерный альянс".

Тем не менее, в Германии, которая отключила свои последние три реактора в 2023 году, продолжаются дебаты о ядерной энергетике. Консерватор Фридрих Мерц назвал закрытие электростанций "фатальным решением", учитывая, что Берлин теперь импортирует много электроэнергии из Франции.

Некоторые страны, такие как Нидерланды и Швеция, вновь проявляют интерес к атомной энергетике, и даже Дания решила пересмотреть свой 40-летний запрет на ядерную энергетику, пишет bfmtv.

Уточнения

Рефере́ндум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.





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