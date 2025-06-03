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Почему дальневосточная сардина вернулась в наши воды: уловы бьют рекорды

2:09
Экономика

Российские суда ведут добычу дальневосточной сардины, или иваси, в открытых водах на восточном участке Южно-Курильской зоны.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

У некоторых судов уловы достигают до 680 тонн в сутки, об этом сообщает Fishnews.

Соколов Василий, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству в Росрыболовство, рассказал редакции Pravda. Ru, почему иваси пропадает из зоны вылова на 20-25 лет, какую продукцию производят из нее и экспортируется ли эта рыба.

Присутствие сардины (иваси) в наших водах подвержено периодическим колебаниям, говорит эксперт. В прошлый раз это наблюдалось в прошлом столетии, когда советские рыбаки добывали свыше 80 тысяч тонн. Сейчас наблюдается повторение этого цикла, увеличиваются объемы вылова. Ожидается, что в ближайшие годы добыча дальневосточной сардины, или иваси, отечественными предприятиями только будет расти.

Исчезновение этого вида рыбы — процесс постепенный, аналогичный ее появлению. С изменением климата меняется и доступность корма, что со временем приводит к уменьшению популяции дальневосточной сардины.

Спрос на эту рыбу особенно высок. Сардина (иваси) отличается более нежной текстурой и высоким содержанием жира. Из дальневосточной сардины изготавливаются разные виды продукции, начиная от рыбной муки и заканчивая различными видами пресервов.

"В основном пресервы. Они пользуются большим спросом", — отметил собеседник.

Экспорт осуществляется в виде замороженной рыбы. Рыбная мука была популярна в период снижения вылова перуанского анчоуса. 

В предыдущем году российские рыбаки добыли 560 тысяч тонн этой рыбы. Ожидается, что в текущем году этот показатель увеличится. Направления экспорта — Китай и страны Африки.

"Сардина всё-таки — это эконом-сегмент, поэтому там пользуется спросом", — объяснил Соколов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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