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C919 в борьбе за выживание: США приостановили экспорт авиаоборудования для китайского проекта

1:39
Экономика

Стремление Китая закрепиться на рынке авиалайнеров оказалось под вопросом после решения министерства торговли США приостановить экспорт определенного авиационного оборудования, включая двигатели LEAP 1-C.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Эти двигатели, используемые Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) для C919, играют ключевую роль в амбициях Китая конкурировать с Airbus и Boeing на рынке среднемагистральных самолетов.

По информации The New York Times и Reuters, министерство торговли пересматривает экспорт технологий, имеющих "стратегическое значение" для Китая, и временно приостанавливает действие экспортных лицензий.

В ответ на это представитель китайского посольства в Вашингтоне обвинил США в "злоупотреблении экспортным контролем" для сдерживания китайской промышленности, назвав это актом "вредоносной блокады".

C919 рассматривается Китаем как инструмент для ослабления доминирования Airbus и Boeing в авиастроении. Китайская компания Comac надеется воспользоваться высоким спросом, возникающим из-за трудностей Boeing и Airbus в наращивании производства, что приводит к задержкам поставок и недовольству клиентов.

Несмотря на значительное количество заказов на внутреннем рынке, C919 еще не прошел международную сертификацию для полетов в Европе и Северной Америке. Comac планирует получить европейскую сертификацию EASA в этом году, что является ключевым шагом для выхода на мировой рынок, пишет bfmtv.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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