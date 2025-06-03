C919 в борьбе за выживание: США приостановили экспорт авиаоборудования для китайского проекта

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стремление Китая закрепиться на рынке авиалайнеров оказалось под вопросом после решения министерства торговли США приостановить экспорт определенного авиационного оборудования, включая двигатели LEAP 1-C.

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Эти двигатели, используемые Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) для C919, играют ключевую роль в амбициях Китая конкурировать с Airbus и Boeing на рынке среднемагистральных самолетов.

По информации The New York Times и Reuters, министерство торговли пересматривает экспорт технологий, имеющих "стратегическое значение" для Китая, и временно приостанавливает действие экспортных лицензий.

В ответ на это представитель китайского посольства в Вашингтоне обвинил США в "злоупотреблении экспортным контролем" для сдерживания китайской промышленности, назвав это актом "вредоносной блокады".

C919 рассматривается Китаем как инструмент для ослабления доминирования Airbus и Boeing в авиастроении. Китайская компания Comac надеется воспользоваться высоким спросом, возникающим из-за трудностей Boeing и Airbus в наращивании производства, что приводит к задержкам поставок и недовольству клиентов.

Несмотря на значительное количество заказов на внутреннем рынке, C919 еще не прошел международную сертификацию для полетов в Европе и Северной Америке. Comac планирует получить европейскую сертификацию EASA в этом году, что является ключевым шагом для выхода на мировой рынок, пишет bfmtv.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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