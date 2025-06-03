Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заправка в канистру — когда сотрудники АЗС вправе отказать, а когда нет
Не под следствием и не пьёт: жена Макарского разнесла фейки об их семье
Бородин возмущён: почему Лолита Милявская и Ревва рулят, а патриоты в стоп-листе?
3 лайфхака для приседаний, которые мгновенно улучшат вашу технику
Антиматерия поможет узнать главное: сколько весит информация
ТОП-5 самых продолжительных автомобильных дорог СССР
Подозрительная смерть: внезапно умерла звезда Дома-2 Кристина Белая
Выстрадали кубок: Юрий Лоза высказался о победе ЦСКА
Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA

Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов

2:47
Экономика

Молодежь больше не считает терпение добродетелью на рынке труда. Смена работы становится обычным делом среди людей старше 20 лет.

инженер
Фото: freepik.com by Lifestylememory is licensed under Free More info
инженер

Молодые специалисты хотят быть универсалами, способными адаптироваться к разным ролям и отраслям, об этом пишет издание The Japan Times.

Виктория Никольская, владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search, в интервью Pravda. Ru рассказала, что стало причиной изменения отношения молодежи к терпению на рынке труда и какой существует риск для молодых специалистов, которые часто меняют работу.

По словам эксперта, современное поколение отличается высокой самооценкой, приоритетом личной свободы и значительным вниманием к собственным интересам в профессиональной деятельности. В отличие от предыдущего поколения, воспитанного в условиях большей экономической необходимости, для нынешней молодежи финансовая составляющая и стабильность трудоустройства не являются первостепенными.

"Молодежь ценит себя, личностную свободу и интерес в работе. Мы были выращены в других условиях, нам очень нужны были деньги, работа, поэтому были готовы терпеть многое. Молодые люди живут сегодняшним днем. Если что-то не устраивает, они меняют условия", — объяснила Никольская.

Она отметила, что в более традиционных отраслях, таких как строительство или производство, работодатели по-прежнему уделяют внимание опыту работы и не одобряют кандидатов, часто меняющих работу.

В более технологичных секторах для работодателей не столь важно, чтобы человек долго работал в одном месте. Для некоторых работодателей важен не стаж, а результат. Если сотрудник, к примеру, за год разработал и запустил успешный технологический продукт, что вполне реально, то акцент делается именно на его достижениях, а не на продолжительности работы, подчеркнула собеседница.

"Им [примеч. ред.: молодым специалистам] важнее их лайфстайл, нежели деньги. Они получают удовольствие от жизни. У них есть хобби, домашние питомцы. У них есть время. Мы всегда забывали про себя во имя работы. Они иногда прямо говорят: "Вы знаете, мне надо уходить из офиса ровно в 6, потому что в 6:15 у меня прогулка с собакой"", — рассказала Никольская.

Молодые люди демонстрируют здоровую долю эгоцентризма, которая стимулирует их к смене работы в случае, если текущие условия не соответствуют их потребностям. Это отражается и в их резюме, заключила эксперт.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Домашние животные
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Антиматерия поможет узнать главное: сколько весит информация
ТОП-5 самых продолжительных автомобильных дорог СССР
Подозрительная смерть: внезапно умерла звезда Дома-2 Кристина Белая
Выстрадали кубок: Юрий Лоза высказался о победе ЦСКА
Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов
Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA
Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке
Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому
Гардероб, который подводит: какие вещи превращают стильную женщину в карикатуру
Скандал с данными: как продажа билетов на Би-2 оборачивается утечкой личной информации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.