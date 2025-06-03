Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молодежь больше не считает терпение добродетелью на рынке труда. Смена работы становится обычным делом среди людей старше 20 лет.

Фото: freepik.com by Lifestylememory is licensed under Free More info инженер

Молодые специалисты хотят быть универсалами, способными адаптироваться к разным ролям и отраслям, об этом пишет издание The Japan Times.

Виктория Никольская, владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search, в интервью Pravda. Ru рассказала, что стало причиной изменения отношения молодежи к терпению на рынке труда и какой существует риск для молодых специалистов, которые часто меняют работу.

По словам эксперта, современное поколение отличается высокой самооценкой, приоритетом личной свободы и значительным вниманием к собственным интересам в профессиональной деятельности. В отличие от предыдущего поколения, воспитанного в условиях большей экономической необходимости, для нынешней молодежи финансовая составляющая и стабильность трудоустройства не являются первостепенными.

"Молодежь ценит себя, личностную свободу и интерес в работе. Мы были выращены в других условиях, нам очень нужны были деньги, работа, поэтому были готовы терпеть многое. Молодые люди живут сегодняшним днем. Если что-то не устраивает, они меняют условия", — объяснила Никольская.

Она отметила, что в более традиционных отраслях, таких как строительство или производство, работодатели по-прежнему уделяют внимание опыту работы и не одобряют кандидатов, часто меняющих работу.

В более технологичных секторах для работодателей не столь важно, чтобы человек долго работал в одном месте. Для некоторых работодателей важен не стаж, а результат. Если сотрудник, к примеру, за год разработал и запустил успешный технологический продукт, что вполне реально, то акцент делается именно на его достижениях, а не на продолжительности работы, подчеркнула собеседница.

"Им [примеч. ред.: молодым специалистам] важнее их лайфстайл, нежели деньги. Они получают удовольствие от жизни. У них есть хобби, домашние питомцы. У них есть время. Мы всегда забывали про себя во имя работы. Они иногда прямо говорят: "Вы знаете, мне надо уходить из офиса ровно в 6, потому что в 6:15 у меня прогулка с собакой"", — рассказала Никольская.

Молодые люди демонстрируют здоровую долю эгоцентризма, которая стимулирует их к смене работы в случае, если текущие условия не соответствуют их потребностям. Это отражается и в их резюме, заключила эксперт.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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