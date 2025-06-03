Накопительную пенсию выплатить наследникам: в Госдуме предлагают расширение возможностей

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Актуальным стал вопрос о пересмотре порядка наследования пенсионных накоплений и расширении возможностей пенсионных фондов для выбора инвестиционных инструментов.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом 3 июня сообщил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

На данный момент наследование накопительной пенсии возможно только в случае, если человек умер до назначения пенсии или получал ее в форме срочной выплаты. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Гаврилов отметил, что расширение прав наследования, включая возможность выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и способствовало бы добровольному участию в ней, пишут Известия.

Однако, по его словам, Минфину не хватает бюджетных средств для осуществления единовременных выплат наследникам накопительных пенсий и досрочных выплат участникам системы. Это связано с тем, что такие меры не были предусмотрены в текущем бюджете.

Гаврилов предложил создать специальный резервный фонд за счет федерального бюджета для решения этих вопросов. Он также отметил необходимость прогнозирования объемов будущих выплат на основе актуарных расчетов и статистики смертности, чтобы формировать резерв постепенно. Например, начать с покрытием наследственных выплат тем, чьи наследодатели умерли до назначения пенсии.

Уточнения

Накопи́тельная часть пе́нсии (или накопи́тельная пе́нсия) — пенсия в Российской Федерации, формируемая на основании пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта застрахованного лица. Такие накопления создаются за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Возможно пополнение лицевого счёта и самим работником.





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