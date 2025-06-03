Чтобы не занимали, а откладывали деньги: эксперт объяснил, почему ЦБ не поддерживает кредиты

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России планирует снижать ключевую ставку так, чтобы она оставалась значительно выше уровня инфляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Регулятор делает это для того, чтобы россияне начали сберегать деньги, откладывая их на депозитах и накопительных счетах, вместо того чтобы занимать, как объяснил Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, в интервью URA. RU.

Ранее люди активно брали кредиты, поскольку ставки по ним в евро и долларах были близки к нулю. Но сейчас, когда Россия отрезана от Запада, прежняя модель перестала работать. Поэтому Центробанк нацелен на повышение сбережений.

По прогнозу Разуваева, к концу этого года ключевая ставка может снизиться до 16%, а к лету 2026 года — до 12-13%. Однако целевой уровень инфляции в 4% и ставка 6-8% в ближайшее время не достижимы. Ожидается, что инфляция останется около 6%, а ставка будет двузначной.

Финансист также отметил, что прогнозы о массовом снятии денег с депозитов после снижения ставки являются провокационными. По его мнению, смягчение денежно-кредитной политики приведет лишь к небольшому перетоку средств с вкладов на фондовый рынок.

Напомним, ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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