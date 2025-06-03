Легенды в небе: культовые пассажирские самолёты, которых помнят до сих пор

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Не все легенды попадают в топ-5, но это не делает их менее значимыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ильюшин Ил-62 2444555, Москва - Домодедово RP6414

Эти лайнеры не просто возили людей по маршрутам — они были символами эпох, технологическими прорывами и даже политическими инструментами. Вот 7 знаковых пассажирских самолётов, заслуживающих внимания:

1. Lockheed L-1011 TriStar (США, 1970-1984)

Первый авиалайнер с системой автоматической посадки "от точки до точки". Роскошный интерьер, тройной двигатель в хвосте, и абсолютное спокойствие на борту — TriStar был любим авиапассажирами, но проиграл рынок Boeing и McDonnell Douglas.

2. McDonnell Douglas DC-10 (США, 1970-2000+)

Трёхдвигательный гигант, ставший "рабочей лошадкой" трансатлантических маршрутов. После первых катастроф его репутация пострадала, но конструкцию доработали, и он успешно летал десятилетия.

3. Boeing 707 (США, 1958-1979)

Именно он ознаменовал начало эпохи реактивной пассажирской авиации. Символ гламура 60-х, любимец Pan Am и "персональный лайнер" Элвиса Пресли. Без него не было бы современных Boeing 737, 747 и т. д.

4. Airbus A310 (Франция-Германия, 1983-1998)

Компактный, надёжный, дальнемагистральный. Первопроходец Airbus в широкофюзеляжной категории. Его выбирали не только авиакомпании, но и президенты — от Канады до России.

5. Ильюшин, Ил-62 (СССР, 1967-2009)

Первый советский дальнемагистральный реактивный лайнер, и, по сути, "советский Boeing 707". Возил и граждан, и партийную элиту. Его узнаваемый "хвост" стал классикой.

6. Vickers VC10 (Великобритания, 1962-1981)

Любимец британских колониальных маршрутов. Был самым быстрым реактивным пассажирским самолётом (после "Конкорда") и летал туда, где другим было тяжело — в жаркий климат и на короткие взлётно-посадочные полосы.

7. Sud Aviation Caravelle (Франция, 1959-1973)

Первый в мире пассажирский лайнер с хвостовыми турбореактивными двигателями. Необычный силуэт и шикарный салон сделали Caravelle иконой французского дизайна в небе.

Каждый из этих самолётов внёс вклад в развитие мировой авиации — одни сделали полёты доступными, другие — комфортными, третьи — безопасными. Кто-то ушёл в музей, кто-то до сих пор служит в военной авиации. Но все они — часть золотой эпохи пассажирских авиаперевозок.

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