Легенды в небе: культовые пассажирские самолёты, которых помнят до сих пор

Не все легенды попадают в топ-5, но это не делает их менее значимыми.
Эти лайнеры не просто возили людей по маршрутам — они были символами эпох, технологическими прорывами и даже политическими инструментами. Вот 7 знаковых пассажирских самолётов, заслуживающих внимания:
1. Lockheed L-1011 TriStar (США, 1970-1984)
Первый авиалайнер с системой автоматической посадки "от точки до точки". Роскошный интерьер, тройной двигатель в хвосте, и абсолютное спокойствие на борту — TriStar был любим авиапассажирами, но проиграл рынок Boeing и McDonnell Douglas.
2. McDonnell Douglas DC-10 (США, 1970-2000+)
Трёхдвигательный гигант, ставший "рабочей лошадкой" трансатлантических маршрутов. После первых катастроф его репутация пострадала, но конструкцию доработали, и он успешно летал десятилетия.
3. Boeing 707 (США, 1958-1979)
Именно он ознаменовал начало эпохи реактивной пассажирской авиации. Символ гламура 60-х, любимец Pan Am и "персональный лайнер" Элвиса Пресли. Без него не было бы современных Boeing 737, 747 и т. д.
4. Airbus A310 (Франция-Германия, 1983-1998)
Компактный, надёжный, дальнемагистральный. Первопроходец Airbus в широкофюзеляжной категории. Его выбирали не только авиакомпании, но и президенты — от Канады до России.
5. Ильюшин, Ил-62 (СССР, 1967-2009)
Первый советский дальнемагистральный реактивный лайнер, и, по сути, "советский Boeing 707". Возил и граждан, и партийную элиту. Его узнаваемый "хвост" стал классикой.
6. Vickers VC10 (Великобритания, 1962-1981)
Любимец британских колониальных маршрутов. Был самым быстрым реактивным пассажирским самолётом (после "Конкорда") и летал туда, где другим было тяжело — в жаркий климат и на короткие взлётно-посадочные полосы.
7. Sud Aviation Caravelle (Франция, 1959-1973)
Первый в мире пассажирский лайнер с хвостовыми турбореактивными двигателями. Необычный силуэт и шикарный салон сделали Caravelle иконой французского дизайна в небе.
Каждый из этих самолётов внёс вклад в развитие мировой авиации — одни сделали полёты доступными, другие — комфортными, третьи — безопасными. Кто-то ушёл в музей, кто-то до сих пор служит в военной авиации. Но все они — часть золотой эпохи пассажирских авиаперевозок.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?