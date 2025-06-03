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Высокий доход или высокий риск? Как отличить перспективную инвестицию от мыльного пузыря

2:11
Экономика

Не все инвестиции одинаково безопасны. Существуют направления, которые изначально несут повышенный риск — и могут обернуться финансовыми потерями. Особенно это касается проектов, обещающих быструю и высокую прибыль.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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О том, как не попасть в ловушку таких вложений, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова в интервью агентству "Прайм".

Обещают быстрое обогащение? Это тревожный сигнал

Эксперт призывает с осторожностью относиться к предложениям, где сулят мгновенный доход — особенно в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. По словам Ермиловой, за такими обещаниями часто скрываются мошеннические схемы. Они могут быть замаскированы под инвестиционные проекты, но в итоге приводят к банальной потере денег.

Инвестиции в стартапы — не всегда путь к успеху

Еще один рискованный путь — вложения в стартапы. На первый взгляд это звучит заманчиво: поддержать перспективную идею, вложиться на ранней стадии и получить долю в успешной компании. Однако Ермилова напоминает, что реальность таких инвестиций далека от гарантированного дохода. Большая часть стартапов закрываются на раннем этапе, так и не выйдя в прибыль.

Да, существуют специализированные платформы, где начинающие предприниматели ищут финансирование. Но инвестор должен быть готов к тому, что его деньги могут не окупиться — даже если идея кажется блестящей.

Что важно помнить

Если вам предлагают высокий процент дохода за короткое время — задумайтесь. Ни одна легальная и устойчивая инвестиционная стратегия не работает по таким схемам. Финансовый эксперт советует тщательно проверять предложения, изучать документы, и, при необходимости, консультироваться с профессионалами.

В инвестициях нет волшебных рецептов — зато есть здравый смысл, терпение и анализ, которые помогут сохранить капитал и приумножить его в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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