Сколько нужно россиянам для счастья? Исследование раскрыло неожиданные цифры

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почти половина жителей страны уверена, что для полного счастья им не хватает всего одного — зарплаты вдвое больше текущей. Но реальные доходы большинства оказываются значительно скромнее желаемых, а сбережения и вовсе остаются несбыточной мечтой для многих.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сто рублей

Мечты о достатке и суровая действительность

Согласно последнему исследованию Банки.ру, 41% россиян убеждены, что их жизнь кардинально изменилась бы к лучшему, если бы месячный доход увеличился в два раза.

При этом реальная картина заработков выглядит куда менее радужной — 57% опрошенных получают менее 50 тысяч рублей в месяц, и лишь каждый десятый из них считает эту сумму достаточной для комфортной жизни.

Те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч, составляют 28% респондентов, причем ровно столько же — 27% — видят в этом диапазоне идеальный уровень дохода. Настоящим финансовым благополучием россияне называют зарплату в 100-200 тысяч рублей, но такой доход имеют лишь 10% граждан. Еще более высокие планки — 200-500 тысяч и свыше полумиллиона — кажутся необходимыми 17% и 14% соответственно, хотя в реальности эти суммы получают лишь 3% и 2% участников опроса.

Накопления: между "хочу" и "могу"

Ситуация со сбережениями выглядит еще более драматично. Больше трети респондентов — 35% — мечтают скопить хотя бы 3 миллиона рублей. Однако почти четверть — 23% — признаются, что у них нет никаких накоплений, а еще 18% только планируют начать откладывать деньги.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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