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Крупнейший бизнесмен пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки

1:11
Экономика

Основатель Microsoft объявил о масштабной благотворительной инициативе, направленной на поддержку здравоохранения и социального благополучия африканских стран.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Почему Африка стала главным направлением?

Билл Гейтс подтвердил свои планы выделить значительную часть своего состояния на помощь Африке в рамках стратегии Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

На встрече с Африканским союзом миллиардер заявил, что регион станет приоритетным направлением для финансирования проектов в сфере:

  • Здравоохранения (борьба с инфекционными заболеваниями, вакцинация, развитие медцентров)
  • Социального обеспечения (образование, борьба с бедностью, доступ к чистой воде)
  • Технологий (цифровизация, поддержка стартапов, устойчивое сельское хозяйство)

Сколько денег будет направлено и когда?

Ранее Гейтс объявил, что в течение 20 лет планирует полностью потратить свое состояние (оценка Forbes: ~$130 млрд) через благотворительность. Теперь он уточнил, что основная часть этих средств пойдет именно на африканские проекты.

Уточнения

Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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