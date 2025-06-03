Крупнейший бизнесмен пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель Microsoft объявил о масштабной благотворительной инициативе, направленной на поддержку здравоохранения и социального благополучия африканских стран.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Почему Африка стала главным направлением?

Билл Гейтс подтвердил свои планы выделить значительную часть своего состояния на помощь Африке в рамках стратегии Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

На встрече с Африканским союзом миллиардер заявил, что регион станет приоритетным направлением для финансирования проектов в сфере:

Здравоохранения (борьба с инфекционными заболеваниями, вакцинация, развитие медцентров)

Социального обеспечения (образование, борьба с бедностью, доступ к чистой воде)

Технологий (цифровизация, поддержка стартапов, устойчивое сельское хозяйство)

Сколько денег будет направлено и когда?

Ранее Гейтс объявил, что в течение 20 лет планирует полностью потратить свое состояние (оценка Forbes: ~$130 млрд) через благотворительность. Теперь он уточнил, что основная часть этих средств пойдет именно на африканские проекты.

Уточнения

Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.



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