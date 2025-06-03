Крупнейший бизнесмен пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки

Основатель Microsoft объявил о масштабной благотворительной инициативе, направленной на поддержку здравоохранения и социального благополучия африканских стран.
Билл Гейтс подтвердил свои планы выделить значительную часть своего состояния на помощь Африке в рамках стратегии Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
На встрече с Африканским союзом миллиардер заявил, что регион станет приоритетным направлением для финансирования проектов в сфере:
Ранее Гейтс объявил, что в течение 20 лет планирует полностью потратить свое состояние (оценка Forbes: ~$130 млрд) через благотворительность. Теперь он уточнил, что основная часть этих средств пойдет именно на африканские проекты.
Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?