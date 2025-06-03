Гонконг вместо Европы: как санкции перекроили алмазный рынок России

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году продажи российских алмазов за границу сократились почти на треть, несмотря на рост добычи. Разбираемся, куда исчезли миллиарды долларов и кто теперь главный покупатель.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

Почему экспорт алмазов обвалился?

По данным Кимберлийского процесса, в 2024 году Россия экспортировала алмазов на $2,62 млрд — на 28,7% меньше, чем годом ранее. При этом добыча даже выросла до 37,3 млн каратов. Основные причины спада:

Санкционное давление: ограничения ЕС и США на прямые поставки

Смена логистики: переориентация с Европы на альтернативные рынки

Падение спроса в ЕС: бельгийский экспорт алмазов упал на 33%, немецкий — на 16%

Куда теперь везут российские алмазы?

Главным покупателем стал Гонконг: в мае 2025-го поставки достигли $47 млн — годового максимума. Также растут продажи в Индию, ОАЭ и Китай, но объемы пока не компенсируют потери европейского рынка, пишет "Прайм".

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] из др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.



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