Экспорт российских алмазов обрушился: что скрывается за цифрами

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объем экспорта российских алмазов сократился на 28,7% по сравнению с 2023 годом и составил 2,623 миллиарда долларов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

Импорт также упал — в десять раз, до 1,153 миллиона долларов. Но вот добыча алмазов в России выросла до 37,323 миллиона каратов.

Согласно данным Евростата, в первом квартале 2025 года доходы от экспорта алмазов в Европейском союзе рекордно снизились — всего 1,4 миллиарда евро. При этом экспорт из Бельгии упал на треть, а из Германии — на 16%.

Однако в мае поставки российских алмазов в Гонконг достигли годового максимума, оцененного в 47 миллионов долларов, согласно "Прайм".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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