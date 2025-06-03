Модели с 2010 по 2016 год: Kia отзывает более 55 тыс. авто

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Киа Россия и СНГ" отзывает более 55 тысяч автомобилей из-за возможного риска короткого замыкания в моторном отсеке.

Фото: Wikipedia by Tomash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA

Это касается моделей Kia Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), которые были проданы с 2010 по 2016 годы. Всего под отзыв попадают 55 350 машин.

Проблема связана с печатной платой гидравлического электронного блока управления (HECU). Все автомобили с этой неисправностью отремонтируют в дилерских центрах, где заменят два предохранителя и наклеят правильные стикеры на крышку блока предохранителей.

Компания уведомит владельцев автомобилей о необходимости обращения в сервис через письма или звонки, пишет sakh.online.

Ранее Toyota снова начала продавать автомобили в России через свою дочернюю компанию ООО "СП Бизнес Кар".

Уточнения

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