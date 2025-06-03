В мире антиквариата: как картины в 70 фунтов могут стоить 8000 на аукционе

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Салли-Энн Кэткарт, 50-летняя любительница антиквариата из Северного Шропшира в Англии, обнаружила настоящую находку.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Она заплатила всего 70 фунтов стерлингов (более 7 400 руб.) за пару картин. Но, как оказалось, они могут стоить целых 8000 фунтов (около 854 тыс. рублей) на аукционе!

Во время одной из своих поездок Салли-Энн наткнулась на картины, написанные знаменитым британским художником Перси Шекспиром. Она сразу поняла, что это нечто особенное. Продавец, который продал ей картины, не осознавал их ценности и приобрёл их, когда убирался в доме одной дамы, найдя их в сундуке под старыми газетами.

Картины изображают двоих детей и, несмотря на то что они не были оформлены, находятся в отличном состоянии после долгого хранения. Салли-Энн, являясь поклонницей творчества Шекспира, решила сохранить картины себе, хотя и была поражена их оценочной стоимостью в 8000 фунтов. Она даже подумала: "Правильно ли я тебя поняла?" после оценки, когда эксперт подтвердил, что картины могут принести такую сумму на аукционе, пишет The Sun.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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