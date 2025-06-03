Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

После задержания танкера Green Admire в российских водах суда направляются в самый восточный порт Эстонии, Силламяэ, обходя российскую территорию, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

Приход танкера Seaways Sabine 2 июня стал значимым событием, так как это первый танкер, который пришел в Силламяэ после инцидента с Green Admire.

Seaways Sabine выбрал рискованный маршрут через отмели, следуя вдоль морской границы. Это судно принадлежит американской компании Diamond S Management и управляется гонконгской Anglo-Eastern, одним из крупнейших судовых операторов в мире. Танкеры, заходящие в Силламяэ, вывозят эстонскую сланцевую нефть, и после задержания Green Admire было заявлено, что суда будут избегать прохода через российские воды.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что лоцманы будут выводить суда из порта, хотя этот маршрут и сложнее из-за отмелей.

Танкер Green Admire был задержан 18 мая, когда он пытался вывезти сланцевую нефть в Роттердам, следуя через российские территориальные воды. Его отпустили 19 мая, но в ВМС Эстонии сообщили, что танкер сам создал причину для задержания, не подчиняясь предупреждениям российских властей о входе в опасную зону. Эстонские политики считают, что задержание было ответом России на действия Эстонии по захвату российских танкеров.

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