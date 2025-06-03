Непредсказуемость правительства и глобализация: надвигается новый кризис

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стив Диггл стал известен во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда его хедж-фонд Artradis принес инвесторам прибыль в непростое время.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Он успешно вложил средства в страховые риски (credit-default swaps) и в итоге удвоил капиталы, вернув инвесторам 3 миллиарда долларов.

Теперь он считает, что следующий кризис неизбежен и выделяет пять факторов, которые могут привести к этому: невозможность центральных банков печатать деньги, возвращение глобализации, геополитическая неопределенность, проблемы на американском рынке акций и непредсказуемость американского правительства.

Диггл подчеркивает, что многие инвесторы не используют хеджирование, и его новый фонд сочетает покупки на волатильности с короткими позициями в кредитных контрактах, используя модели искусственного интеллекта для выявления завышенных и проблемных компаний.

Предупреждения Диггла не одиночны. С увеличением активов в частных покупках до 13 триллионов долларов, система становится более непрозрачной, и риски могут скрываться от контроля.

Международный валютный фонд уже забил тревогу по поводу роста частного кредита и его влияния на банковский сектор, что может привести к неожиданным последствиям, пишет naftemporiki.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.