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Непредсказуемость правительства и глобализация: надвигается новый кризис

1:24
Экономика

Стив Диггл стал известен во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда его хедж-фонд Artradis принес инвесторам прибыль в непростое время.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Он успешно вложил средства в страховые риски (credit-default swaps) и в итоге удвоил капиталы, вернув инвесторам 3 миллиарда долларов.

 Теперь он считает, что следующий кризис неизбежен и выделяет пять факторов, которые могут привести к этому: невозможность центральных банков печатать деньги, возвращение глобализации, геополитическая неопределенность, проблемы на американском рынке акций и непредсказуемость американского правительства. 

Диггл подчеркивает, что многие инвесторы не используют хеджирование, и его новый фонд сочетает покупки на волатильности с короткими позициями в кредитных контрактах, используя модели искусственного интеллекта для выявления завышенных и проблемных компаний.

Предупреждения Диггла не одиночны. С увеличением активов в частных покупках до 13 триллионов долларов, система становится более непрозрачной, и риски могут скрываться от контроля.

Международный валютный фонд уже забил тревогу по поводу роста частного кредита и его влияния на банковский сектор, что может привести к неожиданным последствиям, пишет naftemporiki.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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