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Грант Кардон шокировал мир: отказывайтесь от сбережений и недвижимости

1:18
Экономика

Грант Кардон, известный миллиардер, предприниматель и влиятельный инвестор, недавно поделился с общественностью вызывающим споры заявлением, адресованным среднему классу.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

"Хватит откладывать деньги, покупать дома, копить на пенсию, брать кредиты на образование," — заявил Кардон. 

Кардон, известный своим напористым стилем, смелыми заявлениями и значительным портфелем недвижимости, считает, что традиционный путь среднего класса — сбережения, владение недвижимостью и пенсионные накопления — обречён на провал. Он объясняет, что миллионы людей считают себя средним классом, но на самом деле страдают от инфляции, снижения курса доллара, высоких ипотечных ставок и цен на жильё и продукты, и в этом виновато само время.

Основная идея Кардона касается проблемы финансовой грамотности. Он подчеркивает, что финансовые трудности — это не просто индивидуальные неудачи, а системные проблемы, вызванные устаревшим образованием и общественными нормами. Он считает, что необходима радикальная переориентация на стратегии, используемые богатыми людьми, включая использование налоговых льгот, стратегические инвестиции и активное привлечение капитала, пишет barchart.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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