Грант Кардон шокировал мир: отказывайтесь от сбережений и недвижимости

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Грант Кардон, известный миллиардер, предприниматель и влиятельный инвестор, недавно поделился с общественностью вызывающим споры заявлением, адресованным среднему классу.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository Деньги

"Хватит откладывать деньги, покупать дома, копить на пенсию, брать кредиты на образование," — заявил Кардон.

Кардон, известный своим напористым стилем, смелыми заявлениями и значительным портфелем недвижимости, считает, что традиционный путь среднего класса — сбережения, владение недвижимостью и пенсионные накопления — обречён на провал. Он объясняет, что миллионы людей считают себя средним классом, но на самом деле страдают от инфляции, снижения курса доллара, высоких ипотечных ставок и цен на жильё и продукты, и в этом виновато само время.

Основная идея Кардона касается проблемы финансовой грамотности. Он подчеркивает, что финансовые трудности — это не просто индивидуальные неудачи, а системные проблемы, вызванные устаревшим образованием и общественными нормами. Он считает, что необходима радикальная переориентация на стратегии, используемые богатыми людьми, включая использование налоговых льгот, стратегические инвестиции и активное привлечение капитала, пишет barchart.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.