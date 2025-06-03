Скидка 34% на электромобили Byd: как конкуренты отреагировали на резкое снижение цен

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Byd, занимающая первое место в мире по производству электромобилей, на прошлой неделе существенно снизила цены, стремясь укрепить позиции своих моделей.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Скидки, достигающие 34%, затронули около 20 моделей. Теперь электромобиль в Китае можно приобрести примерно за 7,5 тысяч евро.

В ответ на это президент конкурирующей компании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь назвал ситуацию в отрасли "нездоровой", проведя параллель с ситуацией вокруг Evergrande, проблемной китайской группы недвижимости, чьи долги превышают 300 миллиардов долларов. Ли Юнфэй, генеральный директор Byd по связям с брендом и общественностью, опубликовал развернутый ответ в социальных сетях, выразив недоумение и возмущение тем, что он назвал "злонамеренной кампанией клеветы".

Хотя Вэй не назвал конкретных компаний, спекуляции в интернете указали на Byd, вынудив компанию отреагировать. Ли опроверг обвинения, представив сравнительные финансовые показатели различных глобальных и китайских автопроизводителей. Он подчеркнул, что общее финансовое состояние крупных китайских компаний превосходит показатели их иностранных коллег.

Ли также отметил устойчивый рост китайских брендов, которые занимают более 60% внутреннего рынка. Китай два года подряд остается крупнейшим экспортером автомобилей в мире, и многие китайские бренды, включая Byd, Chery и Saic, добились значительных успехов за рубежом, в том числе в Европе. В заключение Ли заявил, что Byd предоставила "соответствующие доказательства" властям и будет подавать в суд на все стороны, причастные к клеветнической кампании, пишет ilfattoquotidiano.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).



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