Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Помидоры и огурцы в одной теплице: совместимость или катастрофа
Сапёры на страже: семечки стали причиной часовой задержки в аэропорту
Плесень, запах, поломки: вот почему дверцу стиральной машины нужно держать открытой
Четвертый раз подряд: именно он стал лучшим игроком Краснодара по итогам голосования
Температура 70 градусов: как будущий суперконтинент изменит жизнь на планете
Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей
Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины

Скидка 34% на электромобили Byd: как конкуренты отреагировали на резкое снижение цен

1:55
Экономика

Компания Byd, занимающая первое место в мире по производству электромобилей, на прошлой неделе существенно снизила цены, стремясь укрепить позиции своих моделей.

Авто
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авто

Скидки, достигающие 34%, затронули около 20 моделей. Теперь электромобиль в Китае можно приобрести примерно за 7,5 тысяч евро.

В ответ на это президент конкурирующей компании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь назвал ситуацию в отрасли "нездоровой", проведя параллель с ситуацией вокруг Evergrande, проблемной китайской группы недвижимости, чьи долги превышают 300 миллиардов долларов. Ли Юнфэй, генеральный директор Byd по связям с брендом и общественностью, опубликовал развернутый ответ в социальных сетях, выразив недоумение и возмущение тем, что он назвал "злонамеренной кампанией клеветы".

Хотя Вэй не назвал конкретных компаний, спекуляции в интернете указали на Byd, вынудив компанию отреагировать. Ли опроверг обвинения, представив сравнительные финансовые показатели различных глобальных и китайских автопроизводителей. Он подчеркнул, что общее финансовое состояние крупных китайских компаний превосходит показатели их иностранных коллег.

Ли также отметил устойчивый рост китайских брендов, которые занимают более 60% внутреннего рынка. Китай два года подряд остается крупнейшим экспортером автомобилей в мире, и многие китайские бренды, включая Byd, Chery и Saic, добились значительных успехов за рубежом, в том числе в Европе. В заключение Ли заявил, что Byd предоставила "соответствующие доказательства" властям и будет подавать в суд на все стороны, причастные к клеветнической кампании, пишет ilfattoquotidiano.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Садоводство, цветоводство
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Помидоры и огурцы в одной теплице: совместимость или катастрофа
Сапёры на страже: семечки стали причиной часовой задержки в аэропорту
Плесень, запах, поломки: вот почему дверцу стиральной машины нужно держать открытой
Скидка 34% на электромобили Byd: как конкуренты отреагировали на резкое снижение цен
Четвертый раз подряд: именно он стал лучшим игроком Краснодара по итогам голосования
Температура 70 градусов: как будущий суперконтинент изменит жизнь на планете
Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей
Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.