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Focus ST вычеркнули из списка: у Ford другие планы, которые вас удивят

2:19
Экономика

Ford Focus ST больше не заказать — и не потому, что его никто не хочет. Всё наоборот: спрос оказался таким высоким, что автопроизводитель просто не справляется. Но вместо того чтобы нарастить производство, Ford сворачивает модель. Навсегда.

Ford Focus ST
Фото: commons.wikimedia.org by Overlaet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ford Focus ST

Неожиданное решение

Из британского прайс-листа бесследно исчез Focus ST. Та же история — и в Чехии. Причина? Не низкие продажи, а наоборот — слишком высокий интерес. Завод во Флоресе, где производят модель, закроется в ноябре, и на оставшееся время определили лимит — производить будут строго ограниченное количество машин. Те, кто успел оформить заказ, свои авто получат. Остальные — нет.

Парадоксы нового курса

Это решение кажется нелепым на фоне общей картины. В то время как автогиганты, включая Ford, теряют миллиарды на электромобилях, спрос на последние бензиновые "горячие" версии остаётся высоким. В 2023 году убытки Ford от EV превысили $100 млрд, и в 2025 году прогнозы ещё мрачнее. В Европе дела идут не лучше: продажи падают, маржа сжимается, а на фоне пошлин и увольнений (до 4 000 человек) компанию лихорадит.

Электромобили против реальности

Компания по-прежнему делает ставку на дорогие и не всегда практичные электромобили, игнорируя факт, что львиная доля её репутации и популярности базировалась на доступных и универсальных моделях. Focus ST как раз из таких. Его уход — не просто потеря для фанатов, это шаг, который может оттолкнуть и массового покупателя.

Остался только Puma ST

Из спортивных моделей в Европе теперь осталась лишь Puma ST — с трёхцилиндровым мотором и автоматом. Но вряд ли она станет достойной заменой классическому Focus ST, особенно в глазах автолюбителей.

Что дальше

Всё выглядит так, будто Ford добровольно уходит с привычной ему сцены. И делает это с упрямством, игнорируя сигналы от рынка. Возможно, компания уже мысленно попрощалась с Европой — но сказать это вслух пока не готова.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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