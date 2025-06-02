Нулевые авто: как завышаются объёмы продаж на бумаге в Китае

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая выразили обеспокоенность практикой некоторых автопроизводителей, подозреваемых в искусственном завышении объемов продаж.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Машины под деревьями

Министерство торговли инициировало проверку в отношении ряда компаний, предположительно регистрирующих большие партии новых автомобилей, которые фактически не эксплуатируются.

Речь идет о ситуации, когда новые автомобили оформляются как подержанные. Цель таких манипуляций — создать видимость роста продаж, выполнить внутренние планы и превзойти конкурентов, но лишь на бумаге.

В поле зрения китайского правительства оказались такие компании, как BYD, Dongfeng и Chery. Подобные схемы позволяют демонстрировать благоприятные результаты, не привлекая реальных покупателей, и искажают истинную картину рынка.

Эта практика, распространенная и в Европе под названием "тактические продажи", подразумевает регистрацию автомобилей как проданных, в то время как они используются в качестве демонстрационных образцов или сдаются в краткосрочную аренду. Это делается для поддержания доли рынка или выполнения производственных целей. С увеличением числа китайских брендов давление на искусственное увеличение показателей продаж только возрастает.

Китайские власти, стремясь к прозрачности, намерены предотвратить кризис доверия со стороны потребителей и инвесторов. По данным Reuters, тысячи продавцов на китайских онлайн-платформах предлагают такие "нулевые" автомобили, пишет frandroid.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.