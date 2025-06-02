Состояние запасов минтая, мойвы и сельди: учёные представили обнадёживающие прогнозы на будущее

В период с марта по май 2025 года научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" осуществило многоплановую экспедицию, в рамках которой эксперты, в частности, исследовали популяции минтая и сельди.
Итоги работы, выполненной на НИС "Профессор Кагановский", были представлены и обсуждены на расширенном собрании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО.
Местом проведения исследований стали акватории Южных Курил и северной части Охотского моря.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, научные сотрудники проанализировали свежие данные, полученные посредством гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, акустических, ихтиопланктонных и траловых исследовательских работ, и произвели оценку запасов минтая, сельди, мойвы и других видов нектона.
Оценки численности и биомассы указанных рыб, полученные с использованием различных методик (тралового, ихтиопланктонного и акустического), показали схожие результаты по сравнению с данными предыдущих исследований. По мнению ученых, это свидетельствует о благоприятном состоянии запасов минтая в обоих районах и обнадеживающих прогнозах относительно его промысла в будущем. В то время как численность минтая остается стабильной, количество молоди сельди в исследованном регионе продемонстрировало некоторое снижение.
Мойва или уёк (лат. Mallotus villosus) — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых (Osmeridae).
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