Состояние запасов минтая, мойвы и сельди: учёные представили обнадёживающие прогнозы на будущее

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с марта по май 2025 года научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" осуществило многоплановую экспедицию, в рамках которой эксперты, в частности, исследовали популяции минтая и сельди.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ судно

Итоги работы, выполненной на НИС "Профессор Кагановский", были представлены и обсуждены на расширенном собрании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Местом проведения исследований стали акватории Южных Курил и северной части Охотского моря.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, научные сотрудники проанализировали свежие данные, полученные посредством гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, акустических, ихтиопланктонных и траловых исследовательских работ, и произвели оценку запасов минтая, сельди, мойвы и других видов нектона.

Оценки численности и биомассы указанных рыб, полученные с использованием различных методик (тралового, ихтиопланктонного и акустического), показали схожие результаты по сравнению с данными предыдущих исследований. По мнению ученых, это свидетельствует о благоприятном состоянии запасов минтая в обоих районах и обнадеживающих прогнозах относительно его промысла в будущем. В то время как численность минтая остается стабильной, количество молоди сельди в исследованном регионе продемонстрировало некоторое снижение.

Уточнения

Мойва или уёк (лат. Mallotus villosus) — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых (Osmeridae).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.