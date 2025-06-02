Она затмевает любые круизники — роскошь на борту Katara поражает

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суперъяхты растут в размерах и цене с каждым годом, но есть легенды, которые не теряют своей славы. Katara — одна из них. Этот морской гигант стоимостью $400 миллионов вновь привлек внимание, когда в конце апреля его заметили на реке Эльбе у стен верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Volker Schlotmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яхта Катара

Вернулась, чтобы стать ещё роскошнее

Эта плавучая крепость принадлежит бывшему эмиру Катара шейху Хамаду бин Халифе Аль Тани. И хотя Katara уже прошла серьёзную модернизацию почти десять лет назад после пожара в машинном отделении, сейчас её вновь ждёт апгрейд. Верфь, как и прежде, отказывается раскрывать детали, ссылаясь на частный статус клиента и конфиденциальность.

Почему выбрали другую верфь

Причина смены привычной верфи Nobiskrug на Blohm+Voss проста: первая обанкротилась и была поглощена Lürssen, которая когда-то и построила эту шестипалубную яхту. Так что Katara, можно сказать, вернулась домой.

Что скрывается внутри Katara

Интерьеры судна, по слухам, ошеломляют: мрамор, тик, золото. Есть кинотеатр, салоны красоты, тренажёрные залы, бассейны, пляжный клуб и 18 роскошных сьютов с отдельными лифтами. Всё это — под сенью дизайнеров Эспена Ойно и Альберто Пинто.

Название с древней историей

Название яхты отсылает к древнему имени Катарского полуострова — "Catara". Весит судно почти 8 тысяч тонн и может затмить своими размерами круизные лайнеры.

Пока отец чинит — сын наслаждается

Пока Katara модернизируют, её "младшая сестра" — суперъяхта Al Lusail стоимостью $500 миллионов — бороздит воды у берегов Майорки. Её владелец — нынешний эмир Катара, шейх Тамим, сын Хамада. На борту — панорамные стеклянные стены, спа, кинотеатр и, конечно, вертолётная площадка.

Кто стоит за этой морской империей

Шейх Хамад — фигура колоссального влияния. Образование получил в Катаре и в военной академии Сандхерст, стал отцом 27 детей, реформировал страну, продвигая участие женщин в политике, и в 2013 году добровольно передал власть своему сыну.

Уточнения

Эми́р или ами́р (араб. أمير‎ — повелитель, вождь‎) — в некоторых мусульманских странах Востока и Африки титул правителя, князя, в первую очередь, военного характера, а также вообще лицо, носящее этот титул.



Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.



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