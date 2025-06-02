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Электроэнергия за счёт геотермальных источников: венгерская компания KS Orka готовится к исследовательскому бурению

0:56
Экономика

Венгерская компания KS Orka Hungary Kft., специализирующаяся на геотермальных исследованиях, получила разрешение на проведение работ в районе города Тура от местных властей.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Несколько лет назад компания добилась успеха в геотермальных изысканиях. Важно отметить, что KS Orka в настоящее время является единственной компанией в Венгрии, производящей электроэнергию за счет геотермальных источников.

В ближайшее время KS Orka планирует подготовить отчет об определении целей бурения и разработать инженерный план. Ожидается приобретение необходимого земельного участка в текущем году и начало исследовательского бурения. В долгосрочной перспективе компания намерена создать геотермальные мощности общей мощностью 50-100 мегаватт, пишет vg.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. Также существует определение, в соответствии с которым источник называется горячим, если имеет температуру выше среднегодовой температуры данной местности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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