Работа из дома: эти пять профессий могут обеспечить доход выше 80 тыс. долларов в год

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тенденция "работы из дома", ставшая необходимостью в период пандемии, прочно вошла в повседневную жизнь.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

Несмотря на то, что некоторые организации активно призывают сотрудников вернуться в офисы, сохраняется значительное количество удаленных вакансий, предлагающих привлекательную заработную плату.

Согласно исследованию Finance Buzz, основанному на данных Бюро статистики труда, выделен ряд наиболее прибыльных профессий, позволяющих работать из дома, с годовым доходом, превышающим 70 000 долларов:

Бюджетный аналитик (84 940 долларов): специалисты в этой области помогают компаниям эффективно управлять финансами, анализируя бюджеты и предлагая стратегии для увеличения прибыльности. Часто требуются в государственных учреждениях, университетах и частных компаниях. Необходима степень бакалавра и опыт работы в области финансов, экономики или статистики.

Технический писатель (80 050 долларов): создают руководства, инструкции и документацию для сложных технических тем. Обычно имеют степень бакалавра в области английского языка или коммуникаций, а также опыт работы в научной или технической сфере.

Экономист (115 730 долларов): Анализируют экономические данные и тенденции, предоставляя консультации компаниям и правительствам по вопросам финансового планирования. Зачастую работают в аналитических центрах, консалтинговых фирмах и университетах. Требуется степень магистра.

Редактор (75 020 долларов): проверяют и редактируют тексты перед публикацией. Занимаются корректурой, фактчекингом и консультированием авторов. Необходима степень бакалавра в области журналистики, коммуникаций или английского языка.

Веб-разработчик (92 750 долларов): отвечают за создание и поддержание веб-сайтов. Работают в сотрудничестве с дизайнерами, тестируя макет и функциональность. Часто требуется степень бакалавра, но возможна работа с образованием младшего специалиста или при наличии самообразования, пишет silive.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.





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