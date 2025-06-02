Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён

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Пассажирские самолёты — это не просто средство передвижения, а настоящий символ эпохи, комфорта и технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аэрофлот

За всю историю авиации появилось немало легендарных моделей, которые навсегда изменили способ путешествий и открыли небо миллионам людей. Представляем пятёрку лучших пассажирских самолётов, ставших эталонами своего времени.

1. Boeing 747 "Джамбо Джет" (1969 — настоящее время)

Икона авиастроения и первый широкофюзеляжный лайнер, изменивший мир авиаперелётов. С его появлением на больших расстояниях полёты стали доступнее и комфортнее, а пассажировместимость выросла в несколько раз.

2. Douglas DC-3 (1935-1950-е годы и далее)

Революционный самолёт, который сделал коммерческие авиаперевозки массовыми. Прочный, надежный и экономичный, DC-3 до сих пор эксплуатируется в некоторых уголках мира — настоящая легенда авиации.

3. Concorde (1976-2003)

Первый и единственный в истории сверхзвуковой пассажирский лайнер, позволяющий перелетать Атлантику за три с половиной часа. Комфорт и скорость нового уровня, ставшие мечтой многих.

4. Airbus A380 (2007 — настоящее время)

Самый большой пассажирский самолёт в мире, способный перевозить до 850 человек в двухклассной конфигурации. Настоящий город в небе с высочайшим уровнем комфорта и передовыми технологиями.

5. Туполев Ту--154 (1972-2013)

Рабочая лошадка советской и российской авиации, один из самых массовых лайнеров Восточного блока. Надёжный, мощный и способный работать в самых сложных климатических условиях.

Пассажирские самолёты — это мосты между континентами и культурами, воплощение технологического прогресса и комфорта. Эти пять моделей не просто перевезли миллионы пассажиров, они сделали небо доступным и изменили наше представление о путешествиях навсегда.