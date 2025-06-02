Почему прогнозы об обрушении цен на недвижимость не сбылись: мнение эксперта

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута подробно объяснил причины, по которым прогнозы о значительном снижении цен на недвижимость не оправдались.

Фото: flickr.com by Susan Dennis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дверь

В интервью Moneytimes.Ru он акцентировал внимание на том, что на первичном и вторичном рынках действуют различные факторы, влияющие на их состояние.

Ракута отметил, что рынок новостроек продолжает получать поддержку благодаря льготным ипотечным программам, которые, хотя и стали менее выгодными по сравнению с прошлым, все же оказывают влияние на покупательскую способность.

На данный момент застройщики также предлагают скидки, но, как правило, только на менее ликвидные объекты. Этот фактор, по мнению эксперта, стал одной из причин, по которой ожидания падения цен на 40-50% не сбылись. Ракута подчеркнул, что, несмотря на изменения в льготных программах, они все еще помогают застройщикам удерживать цены на уровне, позволяющем большую часть недвижимости продавать по прежним ценам.

Что касается вторичного рынка, то его динамика, по словам Ракуты, более подвержена колебаниям из-за влияния валютных курсов. В период колебаний курса доллара многие инвесторы рассматривали недвижимость как способ сохранить свои средства. В настоящее время же вторичный рынок переживает стагнацию, хотя на некоторые объекты можно получить хорошие скидки от продавцов. Тем не менее, это не стало общим трендом, так как многие продавцы либо решили отложить продажу, либо предпочли сдавать свои квартиры в аренду.

Рынок аренды также претерпел изменения. В условиях ограниченных возможностей покупки жилья на вторичном рынке и возросшей выгоды от аренды ставки на аренду жилья увеличились на фоне роста спроса. Таким образом, рынок недвижимости продолжает адаптироваться к новым условиям, и хотя некоторые ожидания не оправдываются, стремление к покупке или аренде жилья по-прежнему актуально для многих россиян.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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