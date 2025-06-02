Не крупная экономическая держава, а государство-карлик! Эта страна способна полностью прокормить себя

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях глобальной неустойчивости продовольственного обеспечения, вызванной конфликтами, природными катаклизмами и торговыми спорами, новое исследование выявило уникальное государство, способное полностью обеспечить свое население продуктами питания.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Продукты, содержащие питательные вещества

К удивлению, этим государством оказалась не крупная экономическая держава, а небольшая страна в Южной Америке — Гайана, пишет "Царьград".

Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Food, оценило способность 186 стран мира независимо производить достаточное количество еды в семи основных категориях: фрукты, овощи, молочная продукция, рыба, мясо, растительные белки и продукты, богатые крахмалом.

Результаты оказались неожиданными. Гайана, расположенная на северо-восточном побережье Южной Америки и покрытая густыми тропическими лесами, оказалась единственной страной, обеспечивающей себя всеми семью категориями продовольствия.

Китай и Вьетнам заняли второе место, обеспечивая достаточное производство в шести из семи категорий.

Исследование также указывает на тревожные тенденции в мировом производстве продуктов питания. Хотя 65% стран производят избыток мяса и молочной продукции, наблюдается недостаток питательных растений.

Менее половины стран производят достаточно растительного белка (бобы, нут, чечевица, орехи и семена) или крахмалосодержащих углеводов, и только 24% выращивают достаточное количество овощей.

В то время как Европа и Южная Америка в целом ближе к продовольственной независимости, небольшие островные государства, страны Аравийского полуострова и страны с низким доходом в значительной степени полагаются на импорт продовольствия.

Наихудшая ситуация сложилась в Афганистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Макао, Катаре и Йемене, где не производится достаточного количества ни одной из категорий продуктов питания.

Автор исследования, доктор Йонас Штель, отмечает, что низкая самодостаточность не всегда является негативным фактором.

"Существуют обоснованные причины, по которым страна может не производить большую часть необходимого ей продовольствия, например, недостаток осадков, плодородной почвы или стабильных температур. Импорт продовольствия из регионов, более подходящих для его производства, может быть экономически выгодным", — поясняет он.

Тем не менее, Штель предостерегает:

"Низкая самообеспеченность может ослабить способность страны реагировать на внезапные глобальные перебои в поставках продовольствия, такие как засухи, войны или экспортные ограничения".

Таким образом, исследование подчеркивает уязвимость многих стран к внешним факторам и важность диверсификации источников продовольствия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут. Семена нута — пищевой продукт, особенно популярный на Ближнем Востоке; основа для приготовления традиционных блюд ближневосточных кухонь — хумуса и фалафеля.





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