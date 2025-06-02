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От курьеров до комплектовщиков: в Удмуртии предлагают самые щедрые зарплаты старшеклассникам и студентам этим летом

Экономика

Летом старшеклассники и студенты стремятся найти подработку, чтобы иметь собственные средства.

Компания друзей
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компания друзей

Согласно исследованию hh. ru, выявлены наиболее прибыльные варианты занятости для молодежи в регионе.

Около четверти (22%) вакансий для подростков связаны с доставкой, 11% — с упаковкой и комплектацией. Остальные предложения касаются работы продавцами и промоутерами, сообщает udm-info.ru.

Наиболее высокую оплату труда предлагают курьерам, где щедрые работодатели готовы выплачивать от 115 879 до 235 467 рублей в месяц (после вычета налогов). Востребованы как курьеры для частичной занятости с ежедневной оплатой, так и сотрудники на постоянной основе. В обязанности входит доставка цветов, документов, товаров для животных, лекарств, электроники и других предметов. Курьеры доставляют небольшие посылки (до 2 кг) и могут выбирать удобное время для работы. Необходимо умение пользоваться приложением для выполнения заказов, а также наличие смартфона (Android или iPhone) и желание зарабатывать.

Второе место по уровню зарплаты занимают сканировщики заказов на пунктах выдачи. Им предлагают от 123 000 до 151 000 рублей в месяц (после вычета налогов). Работа заключается в сборке и сканировании заказов. Предусмотрено обучение для кандидатов без опыта. Работодатели обещают возможность заработка до 5 тысяч рублей за смену и гибкий график от 2 часов в день.

Тройку лидеров замыкает комплектовщик молочного шоколада. Здесь можно заработать от 100 000 рублей в месяц (до вычета налогов). Опыт работы не требуется, предоставляется стажировка, а зарплата выплачивается дважды в месяц.

Возможна работа по фиксированному или свободному графику, от 4 часов в день. В обязанности входит консультирование клиентов и сборка заказов сладких наборов.

Далее следуют работники торгового зала (от 54 100 до 88 500 рублей), сборщики заказов (от 50 000 до 60 000 рублей), официанты (от 45 000 рублей) и грузчики на склад (от 40 000 рублей).

Зарплата работников торгового зала составляет от 39 000 до 52 000 рублей, операторы социологических опросов получают от 35 000 до 40 000 рублей, а промоутеры — до 32 000 рублей.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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