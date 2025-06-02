Разрыв в зарплатах: от 56 000 до 100 000 рублей — где ценят агрономов

Аналитики hh. ru изучили рынок труда для агрономов на Урале в мае 2025 года. В Челябинской области спрос на агрономов уменьшился, но зарплаты для них все еще остаются выше средних по региону.
В Челябинской области количество вакансий для агрономов резко сократилось до 28, что на 43% меньше, чем в 2024 году. Это составляет 22% от всех 126 вакансий по Уралу.
Потребность по регионам
Свердловская область лидирует с 36% от общего числа вакансий по УрФО. Тюменская область на втором месте с 28%. Курганская область — 11%, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО — по 2%, согласно kursdela.biz.
Зарплаты
Курганская область предлагает самую высокую медианную зарплату для агрономов — 100 000 рублей, затем Тюменская с 90 000 рублей. Свердловская и Челябинская области предлагают по 80 000 рублей, что выше средней зарплаты в Челябинской области (74 046 рублей).
В Ханты-Мансийском АО зарплата также составляет 80 000 рублей, но это ниже средней по региону. В Ямало-Ненецком АО зарплата для агрономов составляет всего 56 000 рублей, несмотря на высокие средние доходы в регионе.
Запросы агрономов
Агрономы в Челябинской области ожидают 90 000 рублей, а в ЯНАО — 120 000 рублей. Эксперты отмечают, что в Челябинской области профессия агронома не является дефицитной, с соотношением резюме к вакансиям 4,8 к 1.
Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
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