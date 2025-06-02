84,9 млрд рублей за экологический ущерб: кому предъявили иск за затонувшие танкеры в Чёрном море

Росприроднадзор подал иски на 84,9 млрд рублей к собственникам и оператору двух танкеров, затонувших в Черном море.
Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что компании не компенсировали ущерб добровольно, и теперь начинается судебный процесс.
Иск к ООО "Кама Шиппинг" (оператор танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (собственник) составляет более 49 млрд рублей.
Иск к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") превышает 35 млрд рублей.
Светлана Радионова отметила, что законные сроки для добровольного исполнения требований истекли. Об этом сообщает издание Fishnews.
Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
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