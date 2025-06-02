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Социально значимые продукты могут подорожать: из-за ГОСТов цены взлетят

Экономика

Продовольственные компании отреагировали на поправки в закон о стандартизации, предложенные Минпромторгом.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Бизнес предупреждает о серьезных рисках, включая возможное повышение цен на продукты, особенно на социально значимые. Минпромторг считает, что внутренние стандарты организаций не должны уступать добровольным ГОСТам, что фактически делает стандарты обязательными в России, пишут Известия.

Основные опасения бизнеса — сокращение ассортимента продукции и подорожание товаров в рознице.

Компании уже обратились в Торгово-промышленную палату (ТПП) с просьбой не учитывать эти поправки, чтобы избежать негативных последствий. В письме подписались ведущие производители из различных ассоциаций, таких как "Союзмолоко" и "Руспродсоюз".

Основная проблема в том, что сейчас производители могут выпускать продукты по внутренним стандартам и техническим условиям, но новые правила могут заставить их изменять производственные процессы. Это может привести к росту цен на все продукты, особенно на социально значимые, и даже к исчезновению до 10% товаров из молочной отрасли.

Президент ТПП Сергей Катырин отметил, что сейчас рассматривается обращение бизнеса.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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