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Состав пищи на ладони: как покупателям читать этикетки правильно для здоровья

4:34
Экономика

Философия "осознанного питания" становится все более популярной.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

Она предполагает не просто потребление пищи, но и понимание, откуда она происходит, как была произведена и что содержит. Это знание может обогатить ваш опыт питания и помочь сделать более здоровые выборы.

Издание Zero Hedge сообщает, что производитель Skittles в США решил исключить из состава своих драже диоксид титана (пищевая добавка Е171), который стал предметом обсуждения из-за возможного вреда. Кстати, Франция первой запретила эту добавку, так как E171 может оказывать влияние на ДНК человека, способна накапливаться в организме.

В связи с этим редакция Pravda. Ru обратилась за комментариями к Юлии Дробышевой, молекулярному биологу, биохимику, косметическому химику, разработчику, нутрициологу, спортивному диетологу. А как в России? Какие пищевые добавки запрещены? И как покупателям можно ознакомиться с этой информацией?

Как рассказала эксперт, в 2021 году европейское агентство провело исследования, в результате которых диоксид титана был исключен из списка безопасных пищевых добавок из-за подозрений в генотоксичности. Хотя эти выводы и оспариваются (исследования проводились на мышах, и для достижения генотоксичного эффекта человеку необходимо употребить огромное количество вещества), в пищевой промышленности любые намеки на опасность воспринимаются серьезно. Во Франции был введен запрет, а в 2022 году Евросоюз полностью ограничил его использование.

В России также проводились исследования по инициативе Роспотребнадзора, но диоксид титана пока разрешен, хотя и с ограничениями (например, в питании детей до 3 лет). Особое внимание уделяется наноразмерной форме вещества, которая может накапливаться в организме, и опасность зависит от дозировки. Диоксид титана часто используется для придания белого цвета продуктам, таким как глазированные пряники или молочные продукты. В конфетах Skittles он может выступать в качестве наполнителя или регулятора вязкости, объяснила Дробышеа.

Какие еще добавки были запрещены? По словам собеседницы, в 2024 году ЕС, на чей таможенный регламент ориентируется Россия, внес в список запрещенных 19 добавок. Одним из самых обсуждаемых событий стал запрет на стевию без номера, популярный сахарозаменитель. Однако запрещена именно стевия без указания конкретного состава. Стевия глюкозид E960 в списке разрешенных, но предъявляются более строгие требования по содержанию примесей и концентрации основного вещества.

Также был запрещен краситель кантаксантин E161, используемый для придания лососевым рыбам красно-оранжевого цвета. Но был признан опасным из-за способности накапливаться в организме.

Из консервантов были запрещены сорбат натрия и сорбат кальция из-за данных об их теоретическом генотоксическом действии, в то время как сорбиновая кислота и сорбат калия остаются разрешенными. Также были введены ограничения на добавление танинов (хотя они естественным образом содержатся в красном вине) и запрещены муравьиная кислота и лактат аммония, которые использовались в качестве консервантов и регуляторов кислотности.

Потребителям рекомендуется внимательно изучать этикетки и сверяться с перечнем Е-добавок. Роспотребнадзор также следит за соблюдением требований, и запрещенные добавки не должны содержаться в продукции.

Информацию о запрещенных и разрешенных добавках можно найти в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 029/2012 (пищевая промышленность). Этот документ в открытом доступе, есть ссылки на него на сайтах Роскачества и Роспотребнадзора, отметила Юлия Дробышева.

Таким образом, важно подходить к изучению составов и пищевых добавок критически. Не следует поддаваться панике из-за каждого компонента. Многие добавки безопасны при условии, что они используются производителями в допустимых количествах.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее. Некоторые люди стремятся употреблять в пищу продукты без добавок, хотя в строгом смысле слова соль и перец тоже ими являются.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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