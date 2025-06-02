Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский маркетплейс Ozon совершил новый прорыв в финансовых сервисах для бизнеса — теперь предприниматели и компании могут прямо на площадке оформить автомобиль в лизинг с доставкой в любой уголок страны.

Фото: Wikimedia Commons by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брендированный автомобиль Ozon

Этот шаг значительно расширяет возможности малого и среднего бизнеса по обновлению автопарка без серьезных первоначальных затрат.

Сервис, доступный через Ozon Fintech, предлагает впечатляющий выбор — около 4,5 тысяч новых автомобилей всех категорий: от компактных легковых моделей для курьерских служб до вместительных грузовиков для логистических компаний.

Особенность предложения — полная цифровизация процесса: достаточно выбрать понравившийся автомобиль, нажать кнопку "Автолизинг" в карточке товара и рассчитать индивидуальные условия прямо на сайте, пишет ТАСС.

Эксперты отмечают, что выход Ozon на рынок автолизинга может изменить правила игры в этом сегменте. Платформа предлагает предпринимателям не просто финансовый инструмент, а комплексное решение — от выбора транспортного средства до его доставки в один из 1200 населенных пунктов России. Это особенно важно для регионального бизнеса, где доступ к классическим лизинговым программам часто ограничен.

Уточнения

Ozon — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Помимо торговой площадки, компания развивает экспресс-доставку товаров повседневного спроса Ozon fresh, доставку товаров из-за рубежа Ozon Global, финансовые сервисы от Ozon Банк, а также бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и туров Ozon Travel.



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