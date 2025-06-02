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Контракт века: как нефтяная сделка изменила Азербайджан и весь регион

1:32
Экономика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на юбилейной 30-й выставке Caspian Oil and Gas назвал подписание "Контракта века" в 1994 году поворотным моментом в истории страны.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Это соглашение с консорциумом международных нефтяных компаний кардинально изменило экономическую и политическую ситуацию не только в Азербайджане, но и во всем Закавказском регионе.

Историческое событие произошло 20 сентября 1994 года во дворце "Гюлистан" в Баку. В подписании участвовали представители 13 крупнейших нефтяных компаний из восьми стран мира, включая США, Великобританию, Россию, Турцию и Саудовскую Аравию. Соглашение предусматривало совместную разработку трех нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Это стало возможным благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева", — подчеркнул нынешний президент страны.

Он отметил, что контракт был заключен вскоре после первой выставки "Нефть и газ Каспия", которая прошла чуть более 30 лет назад.

Сегодня, спустя три десятилетия, можно с уверенностью говорить, что "Контракт века" заложил основы экономического процветания Азербайджана, превратив страну в важного игрока на мировом энергетическом рынке и значительно укрепив ее геополитические позиции в регионе, пишет Report.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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