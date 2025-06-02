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Прощай, 21%: ставка пойдёт вниз — что изменится для бизнеса и населения

Экономика

Совет директоров Банка России с большой вероятностью понизит ключевую ставку на ближайшем июньском заседании. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию от трёх российских чиновников, знакомых с обсуждением внутри регулятора.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Ставка в 21 процент годовых остаётся в силе с октября 2024 года — это рекордно высокий уровень, на котором ЦБ упорно держался в течение нескольких месяцев, несмотря на давление инфляции и перегретый рынок труда. Однако сейчас, по данным агентства, в экономике стали проявляться признаки охлаждения, и руководство Банка России готово к осторожному развороту в денежно-кредитной политике.

Источники Bloomberg указывают, что снижение ставки будет ответом на падение активности в экономике. Особенно заметно это в сфере кредитования — как со стороны бизнеса, так и со стороны домохозяйств. Доступ к займам стал существенно дороже, и это начало сказываться на реальном секторе.

Под давлением оказались прежде всего отрасли, не связанные с военно-промышленным комплексом. Стимулирующие меры, направленные преимущественно в оборонный сегмент, не компенсируют падение в гражданской экономике. В результате ЦБ столкнулся с необходимостью ослабить политику, чтобы не допустить избыточного замедления.

Если ставка действительно будет снижена, это станет первым шагом к смягчению условий для бизнеса и потребителей с октября прошлого года. Однако, по оценке аналитиков, регулятор будет действовать крайне осторожно, следя за инфляцией и внешнеэкономическими рисками. Ожидается, что снижение ставки будет постепенным, чтобы не расшатать финансовую стабильность.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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