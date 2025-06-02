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Гостевые дома в России: как новый закон с 1 сентября повлияет на бизнес

1:45
Экономика

На заседании Госдумы был принят закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов в России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Дом
Фото: commons.wikimedia.org by Enryonthecloud, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма и директор Центра стратегических исследований Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, рассказал в интервью Moneytimes.Ru, что легализация позволит владельцам, в основном семейному бизнесу, официально зарабатывать, что положительно скажется на благосостоянии населения. Однако он подчеркивает, что это не решает ключевых задач для системного развития туристической отрасли.

Разработка стандартов и регламентов качества услуг должна быть приоритетной, а не законодательное оформление. Без квалификации владельцев гостевых домов невозможно гарантировать безопасность и качество сервиса, что угрожает репутации индустрии.

Шаров также отметил, что предыдущий опыт вывода бизнеса из теневого сектора был ограничен, и не исключено, что эксперимент не приведёт к кардинальным изменениям. Однако легальные объекты размещения будут обязаны соблюдать закон о защите прав потребителей, что повысит уровень гарантий для туристов.

Что касается будущего гостевых домов после эксперимента, Шаров уверен в необходимости профессионализации отрасли и разработки типовых проектов с учетом санитарных норм и требований безопасности. Он считает, что специализированные проектные организации смогут предложить разнообразные решения для строительства с гарантией качества и безопасности.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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