Цифровая осада: российский промышленный сектор стал главной мишенью хакеров

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года на промышленные компании в России пришлась от 6 до 11% всех целевых кибератак. Такие данные предоставили Curator и BI. Zone.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

С января по апрель 2025 года специалисты Anti-DDoS группы компаний "Солар" зафиксировали 4600 DDoS-атак на предприятия промышленного сектора. В среднем на одну компанию пришлось 72 атаки, что на 42% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 53% меньше, чем в 2023 году, который был рекордным по количеству атак, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что технология Bluetooth не лишена недостатков. Атаки часто происходят на небольшом расстоянии, например, в общественном транспорте, аэропорту или кафе. Злоумышленник с ноутбуком или другим устройством может легко обнаружить включенные устройства в радиусе действия. Самый большой риск заключается в том, что атаки не требуют подтверждения или уведомлений от пользователя — достаточно просто включенного Bluetooth. Эта передовая технология имеет уязвимости, которые могут стать лазейкой для злоумышленников.

Уточнения

Ха́кер - изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.



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