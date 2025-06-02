Автовладельцы России получат шанс на дополнительные выплаты по ОСАГО — что нужно знать

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С середины 2025 года в России планируется внедрить новый механизм выплат по ОСАГО.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что автовладельцы смогут получить дополнительную компенсацию, если стандартной суммы от страховщика недостаточно для ремонта автомобиля. Это нововведение поддержали Минфин, Банк России и страховые компании.

Сейчас пострадавшие могут выбрать между ремонтом на СТО, с которой у страховой есть договор, или денежной компенсацией. Однако выплаты учитывают износ автомобиля — чем старше машина, тем меньше сумма. Снижение может достигать 50%, пишут Известия.

С новыми изменениями, если стоимость ремонта превысит сумму от страховой, водитель сможет выбрать любое СТО, сделать ремонт за свой счет и затем запросить доплату с подтверждающими документами. Это должно повысить справедливость расчетов и защитить права автовладельцев.

Минфин положительно оценивает инициативу, но отмечает, что нужно просчитать влияние на стоимость полиса. Эксперты предполагают, что расходы страховщиков могут вырасти, особенно для автомобилей старше пяти лет, где компенсации могут увеличиться на 30-40%.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.



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