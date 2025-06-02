Электрическая доступность: Россия оказалась в верхней части рейтинга Европы

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия заняла шестое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by eberhard grossgasteiger eberhardgross, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лампа

Первое место занимает Исландия, где жители могут на среднемесячную зарплату приобрести более 26 тысяч киловатт-часов электричества. На втором и третьем местах находятся Лихтенштейн и Люксембург с показателями 23,9 и 20,7 тысяч киловатт-часов соответственно.

После энергетического кризиса 2022 года, ситуация на рынке стабилизировалась, но цены на электроэнергию все еще остаются выше допандемийных уровней. В 2024 году средняя цена на бирже European Energy Exchange (EEX) в Германии составила 79,5 евро за мегаватт-час, что на 16,5% меньше, чем в 2023 году, но вдвое выше, чем в 2019-м.

В России на среднемесячную зарплату доступны около 17,2 тысячи киловатт-часов, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.