Цена сыра взлетела до небес: чем вызвано подорожание

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года в Тюменской области сыр подорожал до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Сыр

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин сообщил, что цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры выросли на 20% (с 879 до 1000 рублей за килограмм). На втором месте по подорожанию — национальные сыры и брынза (+18,5%, с 728,5 до 863 рублей за килограмм), а на третьем — плавленые сыры (+8,5%, с 721,8 до 782,7 рублей за килограмм).

По словам доцента Петра Щербаченко, основными факторами роста цен стали увеличение стоимости молока из-за роста себестоимости содержания скота, затрат на корма и ветеринарное обслуживание, а также снижение надоев и поголовья в некоторых регионах из-за погодных условий ,пишет РБК.

Уточнения

Себестоимость (англ cost price) — стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции.





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