Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заявила, что иностранным компаниям нельзя давать лицензии на производство игрушек и детских товаров с изображением российских мультперсонажей, таких как Чебурашка, "Фиксики" и "Барбоскины".

Фото: Lana Che Artwork by Лана Чаевская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Маша и Медведь"

"Когда у нас появляются наши национальные герои, вот такой, как появился Чебурашка, и те же самые и "Фиксики", и "Барбоскины", то ни в коем случае нельзя отдавать лицензии на производство игрушек и детских товаров с рисунками этих героев иностранным компаниям", — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что это может оставить отечественных производителей без возможности продавать уникальные предложения, так как наши герои окажутся в руках зарубежных компаний. Это, по ее словам, поставит российских производителей в невыгодное положение на рынке, пишет ТАСС.

Уточнения

Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом. На практике лицензиями также сокращённо именуются лицензионные договоры (соглашения), предусматривающие выдачу частноправовых лицензий.



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