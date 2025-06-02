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Карта или мясо? США требуют от Южной Кореи убрать барьеры

1:13
Экономика

В ходе недавних переговоров власти США призвали Южную Корею к отмене ограничений на ввоз говядины, генетически модифицированных организмов (ГМО), а также на экспорт за рубеж точных картографических сведений.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

Однако в Южной Корее действует запрет на ввоз американской говядины, то есть мяса скота в возрасте 30 месяцев и старше. Утверждается, что эта "временная мера" действует уже 16 лет после подписания двустороннего соглашения о свободной торговле в 2008 году.

Согласно The Korea Times, система регулирования сельскохозяйственных биотехнологий в Сеуле, в том числе закон о генетически модифицированных организмах, создает проблемы для экспорта американской сельскохозяйственной продукции.

Компания Google неоднократно обращалась к правительству Южной Кореи с просьбой разрешить передачу точных картографических данных страны за границу, но правительство отклонило запрос, ссылаясь на соображения национальной безопасности и цифрового суверенитета. 

Напомним, Сеул и Вашингтон стремятся заключить всеобъемлющее соглашение по торговым вопросам, охватывающее тарифы.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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