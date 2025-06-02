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Реальные инвестиции: уникальные проекты загородной жизни в России, которые предлагает рынок недвижимости

1:10
Экономика

В России испокон веков отдых у воды пользовался особым уважением. В XVIII и XIX столетиях богатые купцы, дипломаты и деятели искусства возводили особняки на берегах Волги и Дона.

Летний сезон на курорте
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Летний сезон на курорте

Они находили умиротворение в близости к водоемам, черпая вдохновение для будущих проектов. Сегодня любой желающий может повторить этот опыт, выбрав для проживания благоустроенное место на волжском берегу.

Прозорливые застройщики, осознав эту тенденцию, стали предлагать рынку уникальные проекты, сочетающие в себе преимущества курортной жизни с удобствами современного города и гостиничным сервисом, пишет РБК.

"Последние пять лет дали понять, что жизнь за городом — это не способ выделиться среди других, а настоящая необходимость, — убежден коммерческий директор группы "Самолет" Кирилл Храпов. — В эпоху шума дом становится причалом собственного спокойствия и обретения ресурса. Это возможность создать свои традиции, проводить время на свежем воздухе и наслаждаться простыми удовольствиями".

 

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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