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Отели на воде: чем привлечь инвесторов, чтобы рынок хаусботов не замер

1:49
Экономика

За прошедшую пятилетку российский сегмент хаусботов продемонстрировал двукратный рост.

Дом на воде
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Drozd on wiki Drozdp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом на воде

К концу 2030 года изготовители плавучих домов рассчитывают увеличить объемы производства в 10-15 раз. Информацию предоставила Анна Носова, руководитель комиссии по яхтенному туризму РСТ и основатель агентства "Простор".

Рассмотрим перспективы и препятствия для развития домов на воде в России.

Несмотря на начальный этап развития, российский рынок хаусботов демонстрирует устойчивый рост. Плавучие дома становятся популярными не только в летний сезон, представляя собой относительно недорогой способ проживания в центральных районах городов, а также возможность для реализации ресторанных или гостиничных проектов. По словам Анны Носовой, за последние пять лет рынок хаусботов в России вырос вдвое, и производители планируют увеличить выпуск в 10-15 раз до конца текущего десятилетия.

Расширяется и область применения хаусботов, привлекая инвесторов для создания офисов, отелей и ресторанов. Однако большая часть сделок ориентирована на посуточную аренду. Стоимость аренды хаусбота варьируется от 25 до 70 тыс. руб. в сутки, в зависимости от региона и уровня комфорта, отметила эксперт.

Потенциал развития хаусботов в России значителен, благодаря обилию рек и озер, а также росту внутреннего туризма. Но, несмотря на наличие 2,8 млн рек и 2 млн озер, отрасль может остановиться на уровне 500-1000 домов, если не будут устранены ключевые проблемы, подчеркнула Носова в интервью РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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