Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле

Увеличение объемов торговли и расширение ее ассортимента является одной из ключевых целей в развитии российско-бахрейнских отношений.
Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с министром промышленности и торговли Бахрейна Абдаллой Бен Адель Фахро. Он отметил, что в первом квартале 2025 года товарооборот между странами увеличился почти на 15%.
В прошлом году половина российского экспорта в Бахрейн состояла из продовольствия и сельскохозяйственной продукции.
Решетников также подчеркнул плодотворное сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнским фондом "Мумталакат".
С 2014 года РФПИ и "Мумталакат" инвестировали в важные секторы экономики, включая розничную торговлю, коммерческую недвижимость, производство стекла, добычу полезных ископаемых, логистику и банковское дело.
В настоящее время рассматривается вопрос о выходе российских фармацевтических компаний на бахрейнский рынок с возможностью организации локального производства. Россия, в свою очередь, готова оказать поддержку бахрейнским компаниям, заинтересованным в ведении бизнеса в России.
Министр также отметил важность расширения сети корреспондентских счетов между банками двух стран, включая использование альтернативных каналов для финансовых расчетов.
Со своей стороны, министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла Бен Адель Фахро подчеркнул, что Бахрейн является глобальным инвестиционным центром, благодаря благоприятному деловому климату и государственной поддержке.
Россия и Бахрейн активно сотрудничают в рамках ОПЕК+, что способствует стабилизации мирового нефтяного рынка, согласно Минэкономразвития РФ.
Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
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