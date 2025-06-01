Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Увеличение объемов торговли и расширение ее ассортимента является одной из ключевых целей в развитии российско-бахрейнских отношений.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с министром промышленности и торговли Бахрейна Абдаллой Бен Адель Фахро. Он отметил, что в первом квартале 2025 года товарооборот между странами увеличился почти на 15%.

В прошлом году половина российского экспорта в Бахрейн состояла из продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

Решетников также подчеркнул плодотворное сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнским фондом "Мумталакат".

С 2014 года РФПИ и "Мумталакат" инвестировали в важные секторы экономики, включая розничную торговлю, коммерческую недвижимость, производство стекла, добычу полезных ископаемых, логистику и банковское дело.

В настоящее время рассматривается вопрос о выходе российских фармацевтических компаний на бахрейнский рынок с возможностью организации локального производства. Россия, в свою очередь, готова оказать поддержку бахрейнским компаниям, заинтересованным в ведении бизнеса в России.

Министр также отметил важность расширения сети корреспондентских счетов между банками двух стран, включая использование альтернативных каналов для финансовых расчетов.

Со своей стороны, министр промышленности и торговли Бахрейна Абдалла Бен Адель Фахро подчеркнул, что Бахрейн является глобальным инвестиционным центром, благодаря благоприятному деловому климату и государственной поддержке.

Россия и Бахрейн активно сотрудничают в рамках ОПЕК+, что способствует стабилизации мирового нефтяного рынка, согласно Минэкономразвития РФ.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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