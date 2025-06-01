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250 кг молока на человека: Россия может вернуть советские показатели

1:17
Экономика

В ближайшие годы Россия может достичь уровня потребления молока, как в советское время.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

Генеральный директор компании Health & Nutrition Якуб Закриев сообщил, что в 2024 году среднедушевое потребление молока в стране составило 250 килограммов — это самый высокий показатель за последние 30 лет.

Закриев отмечает, что если темпы роста будут сохраняться на уровне 3-5% в год, то к уровням конца 1980-х, когда на человека приходилось около 390 килограммов молочных продуктов в год, можно будет вернуться за 8-14 лет.

Сегодняшние показатели России вдвое превышают мировой уровень потребления, который составляет около 116-118 килограммов на человека. Для дальнейшего роста понадобится разумная ценовая политика, разнообразие молочных продуктов и поддержка сельхозпроизводителей.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства России, к 2030 году объем производства сырого молока может достичь 39 миллионов тонн. Это поможет увеличить внутреннее потребление и выйти на новые экспортные рынки, пишет ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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