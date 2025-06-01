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Скандал вокруг снеков Cheetos: кто на самом деле их изобрёл

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Экономика

Компания PepsiCo (США) выиграла дело, которое подал бывший руководитель Ричард Монтанез.

снеки Cheetos
Фото: cheetos is licensed under Free More info
снеки Cheetos

Он утверждает, что компания оклеветала его, когда отрицала о том,  что он изобрел Flamin’ Hot Cheetos. Судья Джон Холкомб заявил, что Монтанез не смог доказать намеренное нарушение PepsiCo обещания рассказать правдивую историю о создании чипсов.

Ричард начал свою карьеру в 1976 году как уборщик в Frito-Lay и поднялся до вице-президента по мультикультурному маркетингу. Он утверждает, что придумал Flamin’ Hot Cheetos в 1989 году, когда экспериментировал с кукурузной мукой и приправами для чипсов, пишет nypost.

 Flamin’ Hot Cheetos был представлен в 1992 году, с тех пор он превратился в бренд с многомиллиардным оборотом.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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