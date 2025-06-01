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Инвестировать или тратить? Как активные вкладчики реагируют на изменения ключевой ставки

1:06
Экономика

В последнее время активно обсуждают возможное снижение ключевой ставки, и некоторые банки уже начали снижать ставки по вкладам.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Например, средняя ставка по вкладам снизилась с 21,5% до 19,5%. При этом приток средств на банковские вклады тоже стал падать.

По мнению доцента кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николая Кузнецова, россиян можно разделить на активных и пассивных вкладчиков. Активные ищут лучшие ставки и участвуют в акциях, а пассивные просто доверяют свои деньги крупным надежным банкам.

Активные вкладчики остро реагируют на приближение ставок к уровню воспринимаемой инфляции (рост цен). Если ставки по депозитам окажутся в районе 14-15% годовых, это может привести к изменениям в поведении вкладчиков. Часть из них начнет тратить деньги на себя, а другие могут переключиться на финансовый рынок и инвестиционные продукты, которые предлагают банки, пишет "Прайм".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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